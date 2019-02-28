Порошенко: Если факты коррупции подтвердятся, должности не спасут

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Если факты, о которых идет речь в передаче Наші гроші, будут доказаны, виновных не спасут ни фамилии, ни должности. Об этом сообщил президент Петр Порошенко, пишет пресс-служба.

"Если факты подтвердятся, то, безусловно, ни фамилии, ни должности никого не спасут. Только появилась информация мной было подписано распоряжение об отстранении и обращения в правоохранительные органы", - сказал глава государства.

Реклама

По его информации, расследование указанной информации проводят Генпрокуратура, НАБУ и САП.

Президент подчеркнул, что армия является самой большой ценностью и гордостью Украины.

Ранее стало известно, что Парламентская комиссия по кражам в армии займется информацией о коррупции в госконцерне Укроборонпром.

25 февраля журналисты-расследователи Bihus.info в программе Наші гроші с Денисом Бигусом заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса, к которой якобы причастен 22-летний сын замсекретаря СНБО Олега Гладковского - партнера президента. Последний 26 февраля отстранил его от исполнения обязанностей на время расследования.