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28.02.2019, 14:55

Порошенко: Если факты коррупции подтвердятся, должности не спасут

Порошенко: Если факты коррупции подтвердятся, должности не спасут - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Президент напомнил, что расследование фактов, о которых идет речь в передаче Наші гроші, сейчас ведут ГПУ, САП и НАБУ

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Если факты, о которых идет речь в передаче Наші гроші, будут доказаны, виновных не спасут ни фамилии, ни должности. Об этом сообщил президент Петр Порошенко, пишет пресс-служба.

"Если факты подтвердятся, то, безусловно, ни фамилии, ни должности никого не спасут. Только появилась информация мной было подписано распоряжение об отстранении и обращения в правоохранительные органы", - сказал глава государства.

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По его информации, расследование указанной информации проводят Генпрокуратура, НАБУ и САП.

Президент подчеркнул, что армия является самой большой ценностью и гордостью Украины.

Ранее стало известно, что Парламентская комиссия по кражам в армии займется информацией о коррупции в госконцерне Укроборонпром.

25 февраля журналисты-расследователи Bihus.info в программе Наші гроші с Денисом Бигусом заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса, к которой якобы причастен 22-летний сын замсекретаря СНБО Олега Гладковского - партнера президента. Последний 26 февраля отстранил его от исполнения обязанностей на время расследования.

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Теги: петр порошенко, коррупция, конституционный суд
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