Порошенко не явился на допрос по делу ОАСК

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что пятый президент Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР по делу о "давлении на ОАСК". Об этом он написал в Telegram.

Труба заявил, что сегодня следователи ГБР хотели получить показания пятого президента в уголовном производстве по делу о возможном вмешательстве в деятельность судей Окружного административного суда Киева.

"Избегание допросов с использованием сомнительных причин - сценарий не очень эффективный как для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту. Тем более, когда ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020 (Рада упразднила депутатскую неприкосновенность с января 2020 года, - ред.)", - резюмировал Труба.