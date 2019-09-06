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Порошенко не явился на допрос по делу ОАСК

Порошенко не явился на допрос по делу ОАСК - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.09.2019, 11:10

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что теперь повестки на допрос пятого президента направляют через аппарат Рады

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что пятый президент Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР по делу о "давлении на ОАСК". Об этом он написал в Telegram

Труба заявил, что сегодня следователи ГБР хотели получить показания пятого президента в уголовном производстве по делу о возможном вмешательстве в деятельность судей Окружного административного суда Киева. 

"Избегание допросов с использованием сомнительных причин - сценарий не очень эффективный как для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту. Тем более, когда ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020 (Рада упразднила депутатскую неприкосновенность с января 2020 года, - ред.)", - резюмировал Труба. 

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ОАСК Роман Труба Петр Порошенко допрос гбр
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