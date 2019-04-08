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08.04.2019, 23:53

Порошенко о дебатах: Страна не может покупать "кота в мешке"

Порошенко о дебатах: Страна не может покупать "кота в мешке" - Фото
Фото: скриншот видео

Президент заявил, что дебаты - это ключевой элемент демократии и его не интересует форма их проведения

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Президент Петр Порошенко заявил, что в обсуждаемой сейчас в стране теме дебатов его интересует не форма их проведения, а то, что дебаты - это ключевой элемент демократии, позволяющий гражданам осознанно выбрать лидера на ближайшие пять лет. Об этом глава государства заявил в программе Свобода слова.

"Не может 45-миллионная страна покупать "кота в мешке", голосовать за виртуального человека, которого она видит только по телевизору, в фильмах. Вы имеете право задать вопросы и получить на них ответы. Вы имеете право услышать позицию кандидата по ключевым аспектам существования государства - безопасность, внешняя политика, права и свободы граждан, экономика, борьба с коррупцией, борьба с олигархами", - сказал Порошенко.

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Президент отметил, что не считает стадион лучшим местом для проведения дебатов, потому что "это не шоу, не спектакль, не постановка и не спортивные соревнование". Однако он заявил, что пойдет туда, чтобы избиратели, в соответствии с ключевым правом демократии, получили полную информацию о кандидатах и их программах, а не виртуальный сценарий, написанный политтехнологами.

Порошенко заявил, что если страна "купит кота в мешке", то проиграет не кандидат, занявший второе место, а проигрывает нация, которая лишается будущего.

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Порошенко позвал Зеленского на дебаты на НСК Олимпийский на 14 апреля, а тот записал новый ролик, в котором позвал конкурента туда же - но на 19 апреля.

Председатель фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов сообщил, что Порошенко готов поучаствовать в дебатах с Зеленским и 19 апреля. 

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, дебаты, выборы-2019
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