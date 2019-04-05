"Я прийшов - тебе нема": Порошенко ждет Зеленского на стадионе

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко заявил, что доволен тем, что кандидат в президенты Владимир Зеленский принял его предложение о проведении дебатов, и ждет его на стадионе. Об этом он заявил сегодня после того, как сдал анализы на НСК Олимпийский, передает корреспондент LIGA.net.

"Я очень доволен тем, что Владимир Зеленский наконец принял мое предложение о проведении дебатов. Это абсолютно необходимо, потому что это не шоу, это право украинских граждан получить полную и всестороннюю информацию о программах, планах кандидатов. Иметь возможность задать вопросы и получить ответ", - отметил Порошенко.

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"Несмотря на странную форму подачи - пригласили на стадион Олимпийский, я сегодня на стадионе. Я так понимаю, Владимира Александровича не было. Я прийшов - тебе нема", - посетовал он.

Президент убежден, что Зеленский все же приедет на НСК Олимпийский.

"Я твердо убежден, что он наберется мужества, доедет сюда, и дебаты состоятся. Тем более что это требование украинского закона. Было бы хорошо, если бы дебатов было несколько этапов. Дебаты о позициях по полномочиям верховного главнокомандующего, по программе укрепления обороны и безопасности. Дебаты, второй этап - по внешней политике. И дебаты третий этап - по защите прав и конституционных свобод украинских граждан", - сказал он.

Сегодня Порошенко сдал кровь на анализ в медпункте стадиона НСК Олимпийский.

5 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский, который вчера отказался сдавать анализы в медпункте НСК якобы из-за возможной ангажированности сотрудников Минздрава, пришел сегодня около 07:15 в клинику Eurolab, принадлежащую Андрею Пальчевскому, который поддержал его в первом туре.

Порошенко еще вечером 31 марта вызвал Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил броский ролик, в котором позвал главу государства на главный стадион Украины, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился.