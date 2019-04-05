Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.04.2019, 09:53

"Я прийшов - тебе нема": Порошенко ждет Зеленского на стадионе

"Я прийшов - тебе нема": Порошенко ждет Зеленского на стадионе - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент убежден, что соперник по выборам все же приедет на НСК Олимпийский - на дебаты

Реклама
Реклама

Президент Петр Порошенко заявил, что доволен тем, что кандидат в президенты Владимир Зеленский принял его предложение о проведении дебатов, и ждет его на стадионе. Об этом он заявил сегодня после того, как сдал анализы на НСК Олимпийский, передает корреспондент LIGA.net.

"Я очень доволен тем, что Владимир Зеленский наконец принял мое предложение о проведении дебатов. Это абсолютно необходимо, потому что это не шоу, это право украинских граждан получить полную и всестороннюю информацию о программах, планах кандидатов. Иметь возможность задать вопросы и получить ответ", - отметил Порошенко.

Реклама

"Несмотря на странную форму подачи - пригласили на стадион Олимпийский, я сегодня на стадионе. Я так понимаю, Владимира Александровича не было. Я прийшов - тебе нема", - посетовал он.

Президент убежден, что Зеленский все же приедет на НСК Олимпийский.

"Я твердо убежден, что он наберется мужества, доедет сюда, и дебаты состоятся. Тем более что это требование украинского закона. Было бы хорошо, если бы дебатов было несколько этапов. Дебаты о позициях по полномочиям верховного главнокомандующего, по программе укрепления обороны и безопасности. Дебаты, второй этап - по внешней политике. И дебаты третий этап - по защите прав и конституционных свобод украинских граждан", - сказал он.

Сегодня Порошенко сдал кровь на анализ в медпункте стадиона НСК Олимпийский.

5 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский, который вчера отказался сдавать анализы в медпункте НСК якобы из-за возможной ангажированности сотрудников Минздрава, пришел сегодня около 07:15 в клинику Eurolab, принадлежащую Андрею Пальчевскому, который поддержал его в первом туре.

Порошенко еще вечером 31 марта вызвал Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил броский ролик, в котором позвал главу государства на главный стадион Украины, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, стадион, анализы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 