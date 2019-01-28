Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко подписал закон о правилах перехода религиозных общин и регистрации религиозных организаций. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Закон предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность религиозным центрам.

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Законом установлено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от ее состава.

Это решение также подлежит регистрации в порядке, установленном статьей 14 закона о свободе совести и религиозных организациях.

Заключительными положениями закона установлено, что религиозная организация в случае изменения своей подчиненности должна сообщать об этом решении центральный орган исполнительной власти в сфере религии или областные госадминистрации.

17 января Верховная Рада приняла правила перехода религиозных общин и регистрации религиозных организаций.

В УПЦ МП считают, что закон имеет единственную цель – "наполнение одной религиозной общины" (имеется в виду Православная церковь Украины).