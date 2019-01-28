Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.01.2019, 18:31

Порошенко подписал закон о правилах перехода религиозных общин

Порошенко подписал закон о правилах перехода религиозных общин - Фото
Фото: пресс-служба президента

Закон предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность

Реклама
Реклама

Президент Петр Порошенко подписал закон о правилах перехода религиозных общин и регистрации религиозных организаций. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Закон предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность религиозным центрам.

Реклама

Законом установлено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от ее состава.

Это решение также подлежит регистрации в порядке, установленном статьей 14 закона о свободе совести и религиозных организациях.

Заключительными положениями закона установлено, что религиозная организация в случае изменения своей подчиненности должна сообщать об этом решении центральный орган исполнительной власти в сфере религии или областные госадминистрации.

17 января Верховная Рада приняла правила перехода религиозных общин и регистрации религиозных организаций.

В УПЦ МП считают, что закон имеет единственную цель – "наполнение одной религиозной общины" (имеется в виду Православная церковь Украины). 

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, религия, церковь, закон, община
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 