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23.12.2018, 12:55

Порошенко: Резолюции ООН - четкий сигнал для России

Порошенко: Резолюции ООН - четкий сигнал для России - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мировое сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека в Крыму, отметил президент

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Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции о нарушении прав человека в аннексированном Россией Крыму. Об этом глава государства написал у себя в Twitter.

По словам Порошенко, принятие резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Крыму и резолюции о выводе войск России из Крыма является четким сигналом стране-агрессору.

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"За последние два месяца в Генеральной ассамблее ООН приняты две важнейшие резолюции по Крыму, которые предоставляют России четкий сигнал: международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова", - отметил президент.

Напомним, против предложенной Украиной резолюции проголосовали Россия, Беларусь, Армения и еще 24 страны.

За принятие документа проголосовало 65 стран, 70 воздержалось.

В ночь на 18 декабря в Нью-Йорке Генеральная ассамблея ООН приняла новую резолюцию об оккупации и милитаризации Крымского полуострова Россией

19 стран-членов ООН голосовали против принятия резолюции о милитаризации временно оккупированного Россией Крыма, а также районов Черного и Азовского морей. Среди них - Беларусь, Армения, Узбекистан, Сербия, Куба, Северная Корея и другие.

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Теги: петр порошенко, Крым, ООН
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