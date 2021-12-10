Кулеба: После разговора Байдена с Путиным изменений в поведении России не произошло

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что изменений в поведении России после переговоров президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным не произошло. Об этом он сказал в комментарии Голосу Америки.

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Кулеба напомнил, что после переговоров президентов прошло заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуацию на Донбассе.

"Мы внимательно следили за ним (заседанием, – ред.), чтобы увидеть, изменила ли Москва указания своим представителям, а также представителям ОРДЛО по поводу поведения на этом заседании. К сожалению, изменений мы не увидели", – сказал он.

По словам главы МИД, в ближайшие дни мы увидим, дал ли разговор Байдена с Путиным "практические последствия", или же Путин продолжает "держать паузу и поднимать ставки".

Также Кулеба назвал стратегической ошибкой НАТО не дать Украине членство в Альянсе до 2014-го – по его мнению, Путин бы никогда не рискнул начать конфликт с вооруженными силами НАТО.

7 декабря 2021 года состоялись переговоры Путина с Байденом. Путин требовал гарантии невступления Украины в НАТО, но не получил их. LIGA.net вела хронику этого события.

В Белом доме заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль высказал свою версию итогов переговоров.

9 декабря состоялся разговор Зеленского с Байденом. У Зеленского сказали, что президенты обсудили поддержку Украины на фоне агрессии РФ и скоординировали позиции по дальнейшим шагам в поиске путей к миру на Донбассе. В Белом доме назвали разговор "очень теплым", он длился 90 минут.

Вчера прошло заседание ТКГ по Донбассу, на котором Россия отклонила все инициативы украинской делегации.

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Оксана Житнюк

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