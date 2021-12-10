Россия заблокировала все инициативы Украины на минских переговорах – делегация ТКГ
Все инициативы делегации Украины на минских переговорах отклоняются российской стороной. Сообщение об этом появилось сегодня в официальном Facebook делегации Украины на трехсторонней контактной группе (ТКГ).
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Делегация Украины предложила оккупантам начать соблюдать "тишину" (по договоренности от 22 июля 2020-го), открыть пункт пропуска в Счастье и Золотом (со стороны свободной Украины это сделано еще в ноябре 2020-го) и провести обмен удерживаемыми лицами.
Эти предложения, сказано далее, "были отвергнуты Российской Федерацией под надуманными предлогами".
Украина также предложила расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК) представителями стран нормандского формата (по их согласию) как независимой стороной. Предложение "было категорически отвергнуто РФ".
Российская сторона отвергла также инициативу Украины сделать встречные заявления о возвращении к режиму прекращения огня.
По сообщениям пропагандистского ресурса ТАСС, полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил, что "представители Киева продолжили грубую имитацию переговоров" и не шли на прямые переговоры с боевиками.
В заявлении спецпредставителя ОБСЕ по итогам последних заседаний сказано, что "между участниками не было единого понимания".
Сегодня на заседании постоянного Совета ОБСЕ обнародовано заявление ЕС с констатацией, что Россия завела в тупик нормандский и минский переговорные процессы по урегулированию конфликта на Донбассе.
- 13 октября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что готов ко встрече в нормандском формате, но в России ее всячески избегают. В Германии сообщили, что встреча глав МИД должна состояться как можно скорее.
- Лавров заявил, что Россия "все чаще сталкивается с искажением ее позиции и роли" в конфликте на Донбассе, и 17 ноября опубликовал переписку с Жан-Ивом ле Дрианом и Хайко Маасом.
- Во Франции заявили, что этот поступок противоречит дипломатическим правилам и обычаям. Также в МИД Франции заявили, что Россия отказалась участвовать во встрече в нормандском формате и призвали РФ вернуться за стол переговоров. О тупике нормандского формата из-за позиции Кремля заявила также посол Германии.
- 9 ноября МИД Франции обвинил во лжи Лаврова, который утверждал, что Франция и Германия не ответили на предложения РФ о встрече в нормандском формате.
- 2 декабря Верховная Рада в рамках выполнения минских соглашений продлила действие закона об особом статусе ОРДЛО.
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