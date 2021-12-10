Россия заблокировала все инициативы Украины на минских переговорах – делегация ТКГ

Все инициативы делегации Украины на минских переговорах отклоняются российской стороной. Сообщение об этом появилось сегодня в официальном Facebook делегации Украины на трехсторонней контактной группе (ТКГ).

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Делегация Украины предложила оккупантам начать соблюдать "тишину" (по договоренности от 22 июля 2020-го), открыть пункт пропуска в Счастье и Золотом (со стороны свободной Украины это сделано еще в ноябре 2020-го) и провести обмен удерживаемыми лицами.

Эти предложения, сказано далее, "были отвергнуты Российской Федерацией под надуманными предлогами".

Украина также предложила расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК) представителями стран нормандского формата (по их согласию) как независимой стороной. Предложение "было категорически отвергнуто РФ".

Российская сторона отвергла также инициативу Украины сделать встречные заявления о возвращении к режиму прекращения огня.

По сообщениям пропагандистского ресурса ТАСС, полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил, что "представители Киева продолжили грубую имитацию переговоров" и не шли на прямые переговоры с боевиками.

В заявлении спецпредставителя ОБСЕ по итогам последних заседаний сказано, что "между участниками не было единого понимания".

Сегодня на заседании постоянного Совета ОБСЕ обнародовано заявление ЕС с констатацией, что Россия завела в тупик нормандский и минский переговорные процессы по урегулированию конфликта на Донбассе.

СПРАВКА. Участниками Трехсторонней контактной группы на минских переговорах являются Украина, Россия и ОБСЕ в качестве посредника между ними. Россия, однако, вопреки этому неоднократно требовала, чтобы в рамках ТКГ Украина вела переговоры не с ней, а напрямую с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР", представители которых не имеют статуса участников переговоров. Россия продолжает настаивать, что она "не является стороной конфликта в Украине".

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Сергей Бережной

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