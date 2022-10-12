Послы ЕС одобрили создание миссии ЕС по военной помощи Украине, надо еще "да" от глав МИД

12 октября послы Европейского Союза одобрили создание миссии ЕС для военной помощи Украине. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

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"Послы ЕС сегодня согласились создать военную миссию ЕС по оказанию помощи Украине (EU Military Assistance Mission for Ukraine) со штаб-квартирами в Германии и Польше", – написал Йозвяк.

Он добавил, что 17 октября планы по созданию должны одобрить министры иностранных дел стран Евросоюза. После этого как можно скорее должна начаться реализация этих планов.

В августе Жозеп Боррель предложил организовать в Евросоюзе тренировочную миссию для ВСУ.

3 октября сообщалось, что Евросоюз планирует обучить до 15 000 украинских военных в рамках тренировочной миссии, которую ЕС организует для Вооруженных Сил Украины.

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Наталія Медведєва

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