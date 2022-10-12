Послы ЕС одобрили создание миссии ЕС по военной помощи Украине, надо еще "да" от глав МИД
12.10.2022, 16:27
Иллюстративное фото: depositphotos.com
12 октября послы Европейского Союза одобрили создание миссии ЕС для военной помощи Украине. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.
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"Послы ЕС сегодня согласились создать военную миссию ЕС по оказанию помощи Украине (EU Military Assistance Mission for Ukraine) со штаб-квартирами в Германии и Польше", – написал Йозвяк.
Он добавил, что 17 октября планы по созданию должны одобрить министры иностранных дел стран Евросоюза. После этого как можно скорее должна начаться реализация этих планов.
- В августе Жозеп Боррель предложил организовать в Евросоюзе тренировочную миссию для ВСУ.
- 3 октября сообщалось, что Евросоюз планирует обучить до 15 000 украинских военных в рамках тренировочной миссии, которую ЕС организует для Вооруженных Сил Украины.
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