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Послы ЕС одобрили создание миссии ЕС по военной помощи Украине, надо еще "да" от глав МИД

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 16:27
Послы ЕС одобрили создание миссии ЕС по военной помощи Украине, надо еще
Иллюстративное фото: depositphotos.com

12 октября послы Европейского Союза одобрили создание миссии ЕС для военной помощи Украине. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

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"Послы ЕС сегодня согласились создать военную миссию ЕС по оказанию помощи Украине  (EU Military Assistance Mission for Ukraine) со штаб-квартирами в Германии и Польше", – написал Йозвяк.

Он добавил, что 17 октября планы по созданию должны одобрить министры иностранных дел стран Евросоюза. После этого как можно скорее должна начаться реализация этих планов.

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Наталія Медведєва
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война евросоюз военная помощь
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