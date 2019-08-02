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Посол Британии: Мы знаем, откуда нарратив о "фашистской Украине"

Посол Британии: Мы знаем, откуда нарратив о "фашистской Украине" - Фото
Джудит Гоф (фото - LIGA.net)
02.08.2019, 10:25

Попытки изобразить Украину нетолерантной и "нацистской" страной - это часть пропаганды России, и Британия об этом осведомлена, сказала Джудит Гоф

Украинцы и британцы - нации, которые прекрасно понимают природу российской угрозы, и должны противостоять ей сообща. Об этом уходящая посол Великобритании в Украине Джудит Гоф рассказала BBC News Украина.

"То, что у нас произошло в Солсбери, нельзя сравнивать с тем, что случилось на вашей территории, но я думаю, что это дало людям ясное понимание существования угрозы, с которой наша и ваша страна сталкиваются", - сказала она.

Гоф говорит, что раз Кремль попирает международное право, мир не должен оставаться в стороне: "Мы оказывали помощь (Украине) в сфере обороны и обучили 13 000 военных. Мы также учились у ваших военных, так как они имеют прямой опыт борьбы с агрессором", - сказала она.

Посол говорит, что Британия поддерживает независимые СМИ в Украине, поскольку пропагандистская машина России "пытается дискредитировать Украину, убедить нас, что вы ужасная страна, страна нацистов и т.д".

"Мы знаем, откуда исходит этот нарратив. И этого всего не было в моем опыте общения с украинцами", - подчеркнула она.

В целом, утверждает Гоф, за прошлые пять лет Британия и Украина "гораздо лучше стали понимать друг друга", а Украина "значительно приблизилась к Европе".

"После брексита мы хотим сделать Украину приоритетом, чтобы сохранить элементы этого соглашения (об ассоциации с ЕС), которые являются взаимовыгодными <...> Проблема Украины - в репутации: положительная репутация строится долго, а подрывается очень быстро", - резюмировала она.

Новым британским послом в Украине с августа будет Мелинда Симмонс.

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Солсбери война в донбассе пропаганда джудит гоф
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