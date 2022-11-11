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Посол ЕС: В Херсон возвращается и Европа. Советник Конгресса США: Украина освободит все

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 16:19
Посол ЕС: В Херсон возвращается и Европа. Советник Конгресса США: Украина освободит все - Фото
Фото - Telegram-канал Константина Рыженко

Посол Евросоюза в Украине и советник Конгресса США отреагировали на освобождение Херсона от российских оккупантов спустя месяц после того, как российский диктатор Владимир Путин подписал юридически ничтожные бумаги о том, что регион "присоединен" к составу РФ.

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Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что с Украиной в Херсон возвращается и Европа, и опубликовал фото с флагами Украины и ЕС под зданием облгосадминистрации Херсона.

Старший советник Хельсинской комиссии при Конгрессе Пол Массаро, известный своей бескомпромиссной поддержкой Украины, написал: "Украина освободит все. Освобождение Херсона – исторический момент для свободного мира".

Он считает, что сейчас для России было бы разумно уйти с территории Украины и начать переговоры о размерах и масштабах ее демилитаризации и репараций.

  • Сегодня, 11 ноября, в сети появились фото и видео с украинскими флагами в центре Херсона. Местные жители скандируют "ЗСУ!" и "Херсон – це Україна!", а также благодарят вошедших в город украинских военнослужащих.
  • Позднее в ГУР подтвердили: части ВСУ вошли в Херсон, город возвращается под контроль Украины. Россиянам советуют сдаваться в плен, так как пути отступления находятся под огневым контролем украинских сил.

Читайте также: Кулеба о Херсоне: Всем в мире – что бы Россия ни говорила и ни делала, Украина победит

Оксана Житнюк
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война Херсон Херсонская область деоккупация юг Матти Маасикас
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