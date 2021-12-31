Посол Эстонии о передаче Javelin: Это символически важно. Украина держит фронт всей Европы

Возможная оружейная помощь Эстонии символически важна для Украины, которая "удерживает весь европейский фронт" в противостоянии России, второй по величине военной державе в мире. Об этом сказал посол Эстонии в Украине Каимо Кууск, передает ERR.

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Он отметил, что информация о возможной отправке Эстонией "джавелинов" и 122-миллиметровых гаубиц была "очень хорошо принята" Украиной.

"Министр обороны Украины Алексей Резников лично прислал мне благодарственное письмо", – сказал Кууск.

По его словам, помощь от союзников символически важна для Украины: даже если речь идет о не очень большой сумме, это все равно показывает, что Украина не одна – у нее есть друзья даже в самые трудные времена.

Он напомнил, что Украина уже восьмой год воюет с Россией, вкладывает 6% своего валового внутреннего продукта в оборонный бюджет, и помощь от союзников ей очень нужна.

"Эстония работает, чтобы помочь Украине с Javelin и 122-мм гаубицами. Украина удерживает фронт для всей Европы", – написал посол в Twitter.

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Вчера появилась информация, что Минобороны Эстонии решило предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако для этого сначала нужно получить разрешение от их производителя – Штатов.

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Оксана Житнюк

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