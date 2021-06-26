UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посол Германии – Данилову: ПДЧ Украины в НАТО не остановил бы оккупацию Крыма Россией

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2021, 07:43
Посол Германии – Данилову: ПДЧ Украины в НАТО не остановил бы оккупацию Крыма Россией - Фото
Анка Фельдгузен (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Предоставление Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО не остановило бы Россию от оккупации Крыма. Такое мнение в интервью ZN.ua высказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В начале июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Франция и Германия отказали Украине и Грузии в ПДЧ 2008 году – и должны нести ответственность за агрессию России в этих странах.

Интервьюер спросил у Фельдгузен, чувствует ли Германия вину за события в Украине 2014 года.

"Я сказала это непосредственно господину Данилову и вам отвечаю: нет", – ответила посол.

Читайте также: Германия об оружии для Украины: Оно не поможет

Фельдгузен отметила, что была в Украине в 2014 году. По ее мнению, планы оккупации Крыма "давно были в ящиках российских властей". Она считает, что Украина находилась "в слабом состоянии" после Революции Достоинства – РФ "увидела возможность действовать" и "очень быстро среагировала".

"Было видно, что россияне давно к этому готовились. Был бы ПДЧ, не было ПДЧ – это тоже спекуляции. Но я лично не думаю, что наличие ПДЧ как-то остановило бы россиян", – добавила посол.

Читайте также: Правительство Германии отвергло предложение лидера Зеленых дать Украине оружие

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Анка Фельдгузен Алексей Данилов ПДЧ нато Крым посол
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 