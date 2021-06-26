Посол Германии – Данилову: ПДЧ Украины в НАТО не остановил бы оккупацию Крыма Россией

Предоставление Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО не остановило бы Россию от оккупации Крыма. Такое мнение в интервью ZN.ua высказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

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В начале июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Франция и Германия отказали Украине и Грузии в ПДЧ 2008 году – и должны нести ответственность за агрессию России в этих странах.

Интервьюер спросил у Фельдгузен, чувствует ли Германия вину за события в Украине 2014 года.

"Я сказала это непосредственно господину Данилову и вам отвечаю: нет", – ответила посол.

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Фельдгузен отметила, что была в Украине в 2014 году. По ее мнению, планы оккупации Крыма "давно были в ящиках российских властей". Она считает, что Украина находилась "в слабом состоянии" после Революции Достоинства – РФ "увидела возможность действовать" и "очень быстро среагировала".

"Было видно, что россияне давно к этому готовились. Был бы ПДЧ, не было ПДЧ – это тоже спекуляции. Но я лично не думаю, что наличие ПДЧ как-то остановило бы россиян", – добавила посол.

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Марк Сировой

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