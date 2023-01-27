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Посол РФ назвал Abrams для Украины "вопиющей провокацией". Пентагон: Всегда так говорят

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 10:23
Посол РФ назвал Abrams для Украины
Сабрина Сингх (Фото: Пентагон)

В Пентагоне прокомментировали слова посла РФ в США Анатолия Антонова, который назвал поставки танков Abrams Украине "вопиющей провокацией". Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

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После объявления новости о том, что Украина получит танки M1 Abrams, Антонов заявил, что США "повышают планку военного содействия", и назвал это "вопиющей провокацией". 

Дипломат страны-оккупанта сказал, что такую бронетехнику "уже нельзя считать оборонительным вооружением".

По словам Сингх, россияне всегда делают подобные заявления, будь это поставки Javelin, HIMARS или Patriot. Она отметила, что представители РФ всегда называли поставки оружия Украине эскалацией. 

"Это война, которую начала Россия, вторгшись в суверенное государство. И единственная эскалация здесь — это продолжающийся шквал огня, будь то удары России по электросети или убийство невинных украинских мирных жителей. Это эскалация, которую мы наблюдаем", — заявила спикер Пентагона.

Сингх подчеркнула, что не рассматривает военную помощь Украине как эскалацию. 

Читайте также: США дадут Украине танки Abrams в их более совершенной конфигурации M1A2 – Politico 

Дмитро Гриниченко
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пентагон война танки военная помощь M1 Abrams анатолий антонов Сабрина Сингх
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