Посол США в НАТО об освобождении Херсона до осени: ВСУ нас поразили, есть движение вперед

Посол США в НАТО Джулианна Смит прокомментировала потенциальную возможность освобождения Херсона от россиян до осени при помощи западного оружия. Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.

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По ее словам, США "очень поражены" действиями украинских сил и тем, чего они смогли добиться "на таком позднем этапе" полномасштабной войны.

"В первую очередь, все союзники по НАТО были невероятно впечатлены тем, как быстро украинские войска смогли оттеснить россиян от Киева. Они думали, что смогут прийти и захватить Киев всего через несколько дней. Очевидно, это не так, и им пришлось полностью пересмотреть и переформулировать свои цели на местах в Украине", — сказала Смит.

Она отметила, что "насчет Херсона есть движение вперед", однако заявила, что Украине и украинскому военному командованию решать, какие шаги предпринимать дальше.

"Мы хотим услышать из первых уст от украинских командиров о том, какие системы были бы самыми полезными, исходя из типов контрнаступлений, которые они рассматривают", — сказала дипломат.

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Дмитрий Гриниченко

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