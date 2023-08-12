Посол в Берлине: Есть все основания надеяться, что с Taurus будет быстрее, чем с Leopard

Посол Украины в Германии Алексей Макеев надеется, что решение немецкого правительства о предоставлении ВСУ дальнобойных ракет Taurus будет согласовано быстрее, чем было в ситуации с танками Leopard. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отметив, что немецкие избиратели поддерживают поставки ракет в Украину.

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Он отметил, что тема "Таурусов" в течение нескольких последних недель постоянно фигурирует в немецких изданиях и на немецком телевидении, и все больше политиков, журналистов и экспертов призывают правительство канцлера Олафа Шольца принять это решение быстрее.

"Работу над ошибками (в контексте слишком долгого процесса принятия решения насчет Leopard. – Ред.) призывают сделать избиратели немецкое правительство. У меня есть все основания надеяться, что дискуссия, которая очень долго продолжалась в отношении "Леопардов", относительно "Таурусов" пройдет гораздо быстрее", – сказал Макеев.

По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.

7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.

10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято уже вскоре.

Однако Шольц сказал, что относительно поставки Taurus "нет нового положения дел, о котором можно было бы сообщить".

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