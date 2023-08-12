Посол у Німеччині: Я маю всі підстави сподіватись, що з Taurus буде швидше, ніж з Leopard

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв сподівається, що рішення німецького уряду щодо надання ЗСУ далекобійних ракет Taurus буде узгоджене швидше, ніж було в ситуації з танками Leopard. Про це він сказав в ефірі телемарафону, наголосивши, що німецькі виборці підтримують постачання ракет до України.

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Він зазначив, що тема "Таурусів" протягом кількох останніх тижнів постійно фігурує в німецьких виданнях і на німецькому телебаченні, і дедалі більше політиків, журналістів та експертів закликають уряд канцлера Олафа Шольца ухвалити це рішення швидше.

"Роботу над помилками (в контексті надто довгого процесу ухвалення рішення щодо Leopard. – Ред.) закликають зробити виборці німецький уряд. Я маю всі підстави сподіватись, що дискусія, яка дуже довго тривала щодо "Леопардів", стосовно "Таурусів" мине набагато швидше", – сказав Макеєв.

За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.

7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що в Бундестазі нібито досягли згоди щодо передання Україні крилатих ракет Taurus.

10 серпня у німецьких ЗМІ писали, що рішення про постачання Україні ракет Taurus може бути ухвалене незабаром.

Однак Шольц сказав, що щодо постачання Taurus "немає нового стану справ, про який можна було б повідомити".

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