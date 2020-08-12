Посольство просит украинцев не участвовать в протестах в Беларуси

Украинцев в Беларуси просят воздержаться от участия в митингах

Посольство Украины в Беларуси предостерегает украинцев от участия в акциях протеста, которые начались в стране после президентских выборов и длятся уже третий день. Об этом говорится в заявлении посольства.

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"Обращаемся к гражданам Украины с просьбой в ближайшее время по возможности воздержаться от участия в протестных акциях и посещения мест массового скопления людей", - сообщили в посольстве.

В случае угрозы жизни или здоровью украинцев просят обращаться на круглосуточную горячую линию посольства по телефону +375 25 60 311 84.

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В ведомстве также напоминают, что в Беларуси в последнее время есть проблемы с доступом к интернету, могут не работать социальные сети и мессенджеры.

Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости

Наталия Софиенко

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