Посольство просит украинцев не участвовать в протестах в Беларуси
Украинцев в Беларуси просят воздержаться от участия в митингах
Посольство Украины в Беларуси предостерегает украинцев от участия в акциях протеста, которые начались в стране после президентских выборов и длятся уже третий день. Об этом говорится в заявлении посольства.
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"Обращаемся к гражданам Украины с просьбой в ближайшее время по возможности воздержаться от участия в протестных акциях и посещения мест массового скопления людей", - сообщили в посольстве.
В случае угрозы жизни или здоровью украинцев просят обращаться на круглосуточную горячую линию посольства по телефону +375 25 60 311 84.
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В ведомстве также напоминают, что в Беларуси в последнее время есть проблемы с доступом к интернету, могут не работать социальные сети и мессенджеры.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил действующий президент Александр Лукашенко.
- Люди во многих городах страны вышли на протесты.
- По всей Беларуси три вечера подряд проходили протесты и столкновения с силовиками. Задержано более 6000 человек, власти сообщали об одном погибшем демонстранте, смерть еще одного отрицают.
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