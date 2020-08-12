В Беларуси стихийные протесты, люди на улицах выстраиваются в цепи: фото, видео

В Беларуси люди выходят на стихийные акции протеста, выстраиваются в цепи в разных городах. Фото и видео опубликованы в Telegram-каналах.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Первой стала акция женщин, одетых в белое, у Комаровского рынка в Минске. Они выстроились цепью. Милиция попросила участниц разойтись, они положили цветы вдоль дороги и начали расходиться, положив руки за голову, но в итоге выстроились цепью вдоль дороги. Участницы кричали в сторону милиции: "Остановите насилие! Вас делают убийцами! Милиция - убийцы!"

После этого акции начали проходить в других местах. Минск:

Гродно и Лида:

Гомель:

Место не указано:

Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости