Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

В соцсетях появились видео и фото из Минска, Гродно, Лиды и Гомеля, на которых люди на улицах протестуют против насилия со стороны властей

В Беларуси люди выходят на стихийные акции протеста, выстраиваются в цепи в разных городах. Фото и видео опубликованы в Telegram-каналах.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Первой стала акция женщин, одетых в белое, у Комаровского рынка в Минске. Они выстроились цепью. Милиция попросила участниц разойтись, они положили цветы вдоль дороги и начали расходиться, положив руки за голову, но в итоге выстроились цепью вдоль дороги. Участницы кричали в сторону милиции: "Остановите насилие! Вас делают убийцами! Милиция - убийцы!"

После этого акции начали проходить в других местах. Минск:

Гродно и Лида:

Гомель:

Место не указано:

Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: протесты, беларусь, минск
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Беларуси стихийные протесты, люди на улицах выстраиваются в цепи: фото, видео
В Беларуси стихийные протесты, люди на улицах выстраиваются в цепи: фото, видео
Разгром в Лиге Европы. "Шахтер" 4:1 "Базель" - видео всех голов
Разгром в Лиге Европы. "Шахтер" 4:1 "Базель" - видео всех голов
Битва за полуфинал Лиги Европы. "Шахтер" vs "Базель": где и когда смотреть матч
Битва за полуфинал Лиги Европы. "Шахтер" vs "Базель": где и когда смотреть матч
Экономика Кабмин оставит в госсобственности только 300 компаний. Остальное продадут
Южмаш с чешским инвестором начнет строить водородные двигатели
Экономика Южмаш с чешским инвестором начнет строить водородные двигатели
Зачем Ярославскому Мотор Сич, о чем договорились с китайцами, кто против. Ответы DСН
Транспорт Зачем Ярославскому Мотор Сич, о чем договорились с китайцами, кто против. Ответы DСН
Популярное
фото/видео
В Беларуси стихийные протесты, люди на улицах выстраиваются в цепи: фото, видео
В Беларуси стихийные протесты, люди на улицах выстраиваются в цепи: фото, видео
Беларусы в деревне пришли с обращением к местной власти. Их жестоко избили: фото
Беларусы в деревне пришли с обращением к местной власти. Их жестоко избили: фото 14:44
Разгром в Лиге Европы. "Шахтер" 4:1 "Базель" - видео всех голов
Разгром в Лиге Европы. "Шахтер" 4:1 "Базель" - видео всех голов 08:00
Битва за полуфинал Лиги Европы. "Шахтер" vs "Базель": где и когда смотреть матч
Битва за полуфинал Лиги Европы. "Шахтер" vs "Базель": где и когда смотреть матч 11.08.20, 21:40
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 