В Беларуси стихийные протесты, люди на улицах выстраиваются в цепи: фото, видео

В Беларуси люди выходят на стихийные акции протеста, выстраиваются в цепи в разных городах. Фото и видео опубликованы в Telegram-каналах.
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Первой стала акция женщин, одетых в белое, у Комаровского рынка в Минске. Они выстроились цепью. Милиция попросила участниц разойтись, они положили цветы вдоль дороги и начали расходиться, положив руки за голову, но в итоге выстроились цепью вдоль дороги. Участницы кричали в сторону милиции: "Остановите насилие! Вас делают убийцами! Милиция - убийцы!"
После этого акции начали проходить в других местах. Минск:
Гродно и Лида:
Гомель:
Место не указано:
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