Посольство США поблагодарило Богдана за сотрудничество

Посольство США в Украине поблагодарило бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана за сотрудничество и отметило его усилия по поддержке реформ в Украине. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.
"Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком", - говорится в сообщении.
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