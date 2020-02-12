Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Посольство США поблагодарило Богдана за сотрудничество

Посольство США поблагодарило Богдана за сотрудничество - Фото
Андрей Богдан (Фото: Владимир Гонтарь/ЕРА)
12.02.2020, 20:23

В посольстве США в Украине отметили усилия бывшего главы ОП Андрея Богдана по поддержке развития реформ

Посольство США в Украине поблагодарило бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана за сотрудничество и отметило его усилия по поддержке реформ в Украине. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком", - говорится в сообщении.

  • 22 мая президент Владимир Зеленский назначил бывшего госчиновника и адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана главой Офиса президента.
  • 23 мая экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что у США возникли вопросы в связи с назначением Богдана.
  • 11 февраля президент уволил Богдана с должности главы ОП. Вместо него назначен бывший помощник главы государства Андрей Ермак.

Читайте также: С чертом договорится. Кто возглавил Офис президента: семь фактов об Андрее Ермаке

Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский США андрей богдан андрей ермак
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 