Посольство США поблагодарило Богдана за сотрудничество

Андрей Богдан (Фото: Владимир Гонтарь/ЕРА)

Посольство США в Украине поблагодарило бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана за сотрудничество и отметило его усилия по поддержке реформ в Украине. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком", - говорится в сообщении.

22 мая президент Владимир Зеленский назначил бывшего госчиновника и адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана главой Офиса президента.

23 мая экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил , что у США возникли вопросы в связи с назначением Богдана.

11 февраля президент уволил Богдана с должности главы ОП. Вместо него назначен бывший помощник главы государства Андрей Ермак.

Читайте также: С чертом договорится. Кто возглавил Офис президента: семь фактов об Андрее Ермаке