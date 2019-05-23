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23.05.2019, 10:15

В США о назначении Богдана главой АП Зеленского: Возникли вопросы

В США о назначении Богдана главой АП Зеленского: Возникли вопросы - Фото
Джон Хербст (фото - Фонд Пинчука)

Бывший посол США в Украине Джон Хербст говорит, что выводы Вашингтон будет делать по реальным шагам команды нового президента

У США возникли вопросы в связи с решением Владимира Зеленского назначить главой Администрации президента юриста Андрея Богдана, который утверждает, что больше не является адвокатом олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщил экс-посол США в Украине Джон Хербст, передает Укринформ.

"Назначение Андрея Богдана вызвало некоторые вопросы. Но важной вещью является политика, а также действия нового президента и его команды", - сказал бывший высокопоставленный дипломат.

Вчера советник президента Владимира Зеленского, юрист Андрей Богдан, был назначен главой АП, его замами стали люди из студии Квартал 95Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Зеленский начал каденцию с нарушения Конституции. Автор закона о люстрации также сказала, что назначение Богдана - нарушение.

LIGA.net перечислила и коротко рассказала о тех, кого президент вчера привел на Банковую. Глава МИД оценил первые назначения и дал совет.

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Теги: Джон Хербст, Владимир Зеленский, назначение, андрей богдан, администрация президента
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