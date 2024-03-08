Посольство США предупредило об угрозе терактов в Москве. Могут атаковать скопления людей
Посольство США в Москве выпустило предупреждение об угрозе террористических актов в столице страны-оккупанта в ближайшие 48 часов. Об этом сказано в сообщении ведомства.
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Американцы заявляют, что отслеживают сообщение о том, что у экстремистов есть "неизбежные планы" атаковать крупные собрания в Москве, включая концерты.
Гражданам США рекомендовали избегать скоплений людей в следующие двое суток.
Дипломаты призвали следить за обновлениями.
О каких именно экстремистах идет речь, посольство не уточнило.
- Россия способна вести полномасштабную войну в сегодняшнем темпе еще как минимум два года, так как сумела реформировать и усилить свою армию после потерь в Украине, сказано в отчете специальных служб Литвы.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупреждал, что российский диктатор Владимир Путин заставит украинцев сражаться за него, если ему позволят победить в Украине.
- В декабре 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал похожее мнение. Он сказал, что Путин не остановится, если ему удастся одержать победу в Украине.
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