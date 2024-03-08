Посольство США предупредило об угрозе терактов в Москве. Могут атаковать скопления людей

Американцы заявили, что угроза атак экстремистов существует в ближайшие двое суток

Москва. Кремль (Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV)

Посольство США в Москве выпустило предупреждение об угрозе террористических актов в столице страны-оккупанта в ближайшие 48 часов. Об этом сказано в сообщении ведомства.

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Американцы заявляют, что отслеживают сообщение о том, что у экстремистов есть "неизбежные планы" атаковать крупные собрания в Москве, включая концерты.

Гражданам США рекомендовали избегать скоплений людей в следующие двое суток.

Дипломаты призвали следить за обновлениями.

О каких именно экстремистах идет речь, посольство не уточнило.

Россия способна вести полномасштабную войну в сегодняшнем темпе еще как минимум два года, так как сумела реформировать и усилить свою армию после потерь в Украине, сказано в отчете специальных служб Литвы.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупреждал, что российский диктатор Владимир Путин заставит украинцев сражаться за него, если ему позволят победить в Украине.

В декабре 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал похожее мнение. Он сказал, что Путин не остановится, если ему удастся одержать победу в Украине.

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