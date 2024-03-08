Посольство США попередило про загрозу терактів у Москві. Можуть атакувати скупчення людей

Американці заявили, що загроза атак екстремістів існує в найближчі дві доби

Москва. Кремль (Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV)

Посольство США в Москві випустило попередження про загрозу терористичних актів у столиці країни-окупанта найближчими 48 годинами. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Американці заявляють, що відстежують повідомлення про те, що екстремісти мають "неминучі плани" атакувати великі збори в Москві, включно з концертами.

Громадянам США рекомендували уникати скупчень людей наступні дві доби.

Дипломати закликали слідкувати за оновленнями.

Про яких саме екстремістів йдеться, посольство не уточнило.

Росія здатна вести повномасштабну війну в сьогоднішньому темпі ще як мінімум два роки, оскільки зуміла реформувати та посилити свою армію після втрат в Україні, йдеться у звіті спеціальних служб Литви.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попереджав, що російський диктатор Володимир Путін змусить українців воювати за нього, якщо йому дозволять перемогти в Україні.

У грудні 2023 року генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив схожу думку. Він сказав, що Путін не зупиниться, якщо йому вдасться здобути перемогу в Україні.

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