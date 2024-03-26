Посольство США во Франции предупредило о повышенной угрозе терактов после "Крокуса"

Американцы напомнили, что Франция подняла систему оповещения национальной безопасности на самый высокий уровень

Париж (Фото: EPA/CHRISTOPHE ENA)

Посольство США во Франции предупредило о повышенной террористической опасности в стране. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

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По словам дипломатов, после теракта 22 марта в российском Подмосковье, где погибли 139 человек, правительство Франции подняло свою систему оповещения национальной безопасности Vigipirate на самый высокий уровень.

Отмечается, что жители Франции могут столкнуться с повышенным уровнем безопасности в общественных местах — это аэропорты, общественный транспорт, религиозные учреждения, туристические объекты, а также крупные спортивные объекты и торговые центры.

Американцы заявляют, что французские власти отслеживают террористические угрозы, а нападения могут происходить практически или вообще без предупреждения.

Целями могут быть общественные места с массовыми скоплениями людей.

"Посетителям перегруженных и популярных туристических районов следует быть особенно внимательными к своему окружению. Населению рекомендуется сообщать о любой подозрительной деятельности правоохранительным органам", — сказано в сообщении.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что террористическая группировка ИГИЛ, которая взяла на себя ответственность за массовый расстрел людей в российском Подмосковье 22 марта, пыталась устроить атаки в его стране.

22 марта в Подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Были убиты как минимум 139 человек.

В ГУР сообщили, что теракт в "Крокусе" – провокация российских спецслужб по указанию Путина, цель которой оправдать жестокие удары по Украине и тотальную мобилизацию в России.

В США заявили, что не видят признаков причастности Украины к теракту.

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