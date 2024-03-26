Посольство США у Франції попередило про підвищену загрозу терактів після "Крокуса"

Американці нагадали, що Франція підняла систему оповіщення національної безпеки на найвищий рівень

Париж (Фото: EPA/CHRISTOPHE ENA)

Посольство США у Франції попередило про підвищену терористичну небезпеку в країні. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

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За словами дипломатів, після теракту 22 березня в російському Підмосков'ї, де загинуло 139 людей, уряд Франції підняв свою систему оповіщення національної безпеки Vigipirate на найвищий рівень.

Наголошується, що жителі Франції можуть зіткнутися з підвищеним рівнем безпеки у громадських місцях – це аеропорти, громадський транспорт, релігійні установи, туристичні об'єкти, а також великі спортивні об'єкти та торгові центри.

Американці заявляють, що французька влада відстежує терористичні загрози, а напади можуть відбуватися практично чи взагалі без попередження.

Цілями можуть бути громадські місця з масовими скупченнями людей.

"Відвідувачам перевантажених та популярних туристичних районів слід бути особливо уважними до свого оточення. Населенню рекомендується повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність правоохоронних органів", – сказано в повідомленні.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що терористичне угруповання ІДІЛ, яке взяло на себе відповідальність за масовий розстріл людей у російському Підмосков'ї 22 березня, намагалося влаштувати атаки в його країні.

22 березня у Підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина. Було вбито щонайменше 139 осіб.

У ГУР повідомили, що теракт у "Крокусі" – провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна, мета якої виправдати жорстокі удари по Україні та тотальну мобілізацію в Росії.

У США заявили, що не бачать ознак причетності України до теракту.

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