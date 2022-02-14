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Посольство в Британии: Планы по вступлению в НАТО остаются неизменными

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 11:32
Посольство в Британии: Планы по вступлению в НАТО остаются неизменными - Фото
Вадим Пристайко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Планы Украины по вступлению в НАТО остаются неизменными. Об этом написало в Twitter посольство в Великобритании о словах посла Вадима Пристайко, который не исключил, что Украина якобы могла бы рассмотреть отказ от вступления в НАТО, чтобы избежать полномасштабной войны с Россией.

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"После интерпретаций этого разговора мы должны прояснить, что планы вступления в НАТО остаются неизменными. Это четко регламентируется нашей Конституцией", – заявили в посольстве.

При этом в дипучреждении добавили, что пока Украина не является членом Альянса, чтобы предотвратить войну, она готова "рассматривать другие договоры, в том числе двухсторонние".

Посольство в Британии: Планы по вступлению в НАТО остаются неизменными

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Марк Сировой
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