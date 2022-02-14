Посольство в Британии: Планы по вступлению в НАТО остаются неизменными
Планы Украины по вступлению в НАТО остаются неизменными. Об этом написало в Twitter посольство в Великобритании о словах посла Вадима Пристайко, который не исключил, что Украина якобы могла бы рассмотреть отказ от вступления в НАТО, чтобы избежать полномасштабной войны с Россией.
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"После интерпретаций этого разговора мы должны прояснить, что планы вступления в НАТО остаются неизменными. Это четко регламентируется нашей Конституцией", – заявили в посольстве.
При этом в дипучреждении добавили, что пока Украина не является членом Альянса, чтобы предотвратить войну, она готова "рассматривать другие договоры, в том числе двухсторонние".
- Россия стянула войска к границам Украины и требует, чтобы НАТО закрыло перед ней двери к членству.
- 14 февраля посол в Великобритании Вадим Пристайко не исключил, что Украина может рассмотреть вопрос отказа от членства в НАТО, если это поможет избежать полномасштабной войны с Россией.
- В МИД заявили, что его слова были "вырваны из контекста". Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что курс в НАТО остается безусловным приоритетом.
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