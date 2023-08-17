"Поставлен на проветривание". В ВСУ рассказали, в каком режиме работает Крымский мост

Незаконно построенный россиянами Крымский мост работает в ограниченном режиме. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Исходя из ситуации с дымом, мост поставлен на проветривание. Поэтому он то закрывается, то открывается и работает не на полную мощность. Некоторые автомобильные полосы все же функционируют, но в ограниченном режиме и исключительно для легкового транспорта. Железная дорога работает по специальному режиму, тоже очень ограниченно", – рассказала Гуменюк.

Она добавила, что максимально мощная мостовая артерия не обеспечивает полноценной логистики, и так же, как и другие "больные" мосты – Чонгарский и Генический – не может обеспечить полноценной логистики и поставок.

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17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

12 августа на Керченском мосту раздались взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.

По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.

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