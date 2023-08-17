"Поставлено на провітрювання". У ЗСУ розповіли, в якому режимі працює Кримський міст

Незаконно збудований росіянами Кримський міст працює в обмеженому режимі. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"З огляду на ситуацію з димом, міст поставлено на провітрювання. Тому він то закривається, то відкривається і працює не на повну потужність. Деякі автомобільні смуги все ж таки функціонують, але в обмеженому режимі й виключно для легкового транспорту. Залізниця працює за спеціальним режимом, теж дуже обмежено", – розповіла Гуменюк.

Вона додала, що максимально потужна мостова артерія не забезпечує повноцінної логістики, і так: як й інші "хворі" мости – Чонгарський та Генічеський – не може забезпечити повноцінної логістики й постачання.

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17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, підіймалися клуби диму в різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.

За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкту.

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