UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Поступают сообщения об атаках дронов на Севастополь, Тулу и Москву

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 00:15
Поступают сообщения об атаках дронов на Севастополь, Тулу и Москву - Фото
Иллюстративное фото (скриншот из видео)

По данным российских интернет-пабликов, атакам дронов в разной степени подверглись временно оккупированный Севастополь, Москва и Тула. 

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

 

В Севастополе, как сообщается, оккупанты задействовали ПВО  в районе Балаклавы и мыса Фиолент. 

В Москве из-за угрозы "неопознанных дронов" в аэропортах был введен план "Ковер".

В Туле слышали два "громких взрыва" и высказывают предположение об атаке БПЛА.

Ранее сегодня появилась также непроверенная информация об атаке на российскую авиабазу Халино в Курской области, там якобы есть погибшие. 

Также украинский беспилотник атаковал здание ФСБ РФ в Курске. 

  • Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе Черноморского флота. В сети есть много видео с места происшествия.
  • В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16, среди которых есть российские генералы, получили ранения.

Читайте также: "Они пронумерованы". У ГУР есть список стратегических объектов России, которые будут уничтожены

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнабавовна
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 