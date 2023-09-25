Поступают сообщения об атаках дронов на Севастополь, Тулу и Москву
25.09.2023, 00:15
Иллюстративное фото (скриншот из видео)
По данным российских интернет-пабликов, атакам дронов в разной степени подверглись временно оккупированный Севастополь, Москва и Тула.
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В Севастополе, как сообщается, оккупанты задействовали ПВО в районе Балаклавы и мыса Фиолент.
В Москве из-за угрозы "неопознанных дронов" в аэропортах был введен план "Ковер".
В Туле слышали два "громких взрыва" и высказывают предположение об атаке БПЛА.
Ранее сегодня появилась также непроверенная информация об атаке на российскую авиабазу Халино в Курской области, там якобы есть погибшие.
Также украинский беспилотник атаковал здание ФСБ РФ в Курске.
- Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе Черноморского флота. В сети есть много видео с места происшествия.
- В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16, среди которых есть российские генералы, получили ранения.
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