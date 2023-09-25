RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Надходять повідомлення про атаки дронів на Севастополь, Тулу та Москву

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 00:15
Надходять повідомлення про атаки дронів на Севастополь, Тулу та Москву - Фото
Ілюстративне фото (скриншот із відео)

За даними російських інтернет-пабліків, атаки дронів різною мірою зазнали тимчасово окупований Севастополь, Москва і Тула.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

У Севастополі, як повідомляється, окупанти задіяли ППО в районі Балаклави та мису Фіолент.

У Москві через загрозу "невідомих дронів" в аеропортах було введено план "Ковер".

У Тулі чули два "гучні вибухи" і висловлюють припущення про атаку БПЛА.

Раніше сьогодні з'явилася також неперевірена інформація про атаку на російську авіабазу Халіно у Курській області, там нібито є загиблі.

Також український безпілотник атакував будівлю ФСБ РФ у Курську.

  • Вдень 22 вересня 2023 року у Севастополі пролунали вибухи у штабі Чорноморського флоту. У мережі є багато відео з місця події.
  • Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев'ятеро людей, ще 16, серед яких є російські генерали, отримали поранення.

Читайте також: "Вони пронумеровані". ГУР має список стратегічних об'єктів Росії, які будуть знищені

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабавовна
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 