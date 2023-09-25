Надходять повідомлення про атаки дронів на Севастополь, Тулу та Москву

За даними російських інтернет-пабліків, атаки дронів різною мірою зазнали тимчасово окупований Севастополь, Москва і Тула.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

У Севастополі, як повідомляється, окупанти задіяли ППО в районі Балаклави та мису Фіолент.

У Москві через загрозу "невідомих дронів" в аеропортах було введено план "Ковер".

У Тулі чули два "гучні вибухи" і висловлюють припущення про атаку БПЛА.

Раніше сьогодні з'явилася також неперевірена інформація про атаку на російську авіабазу Халіно у Курській області, там нібито є загиблі.

Також український безпілотник атакував будівлю ФСБ РФ у Курську.

Вдень 22 вересня 2023 року у Севастополі пролунали вибухи у штабі Чорноморського флоту. У мережі є багато відео з місця події.

Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев'ятеро людей, ще 16, серед яких є російські генерали, отримали поранення.

Читайте також: "Вони пронумеровані". ГУР має список стратегічних об'єктів Росії, які будуть знищені

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.