Надходять повідомлення про атаки дронів на Севастополь, Тулу та Москву
25.09.2023, 00:15
Ілюстративне фото (скриншот із відео)
За даними російських інтернет-пабліків, атаки дронів різною мірою зазнали тимчасово окупований Севастополь, Москва і Тула.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
У Севастополі, як повідомляється, окупанти задіяли ППО в районі Балаклави та мису Фіолент.
У Москві через загрозу "невідомих дронів" в аеропортах було введено план "Ковер".
У Тулі чули два "гучні вибухи" і висловлюють припущення про атаку БПЛА.
Раніше сьогодні з'явилася також неперевірена інформація про атаку на російську авіабазу Халіно у Курській області, там нібито є загиблі.
Також український безпілотник атакував будівлю ФСБ РФ у Курську.
- Вдень 22 вересня 2023 року у Севастополі пролунали вибухи у штабі Чорноморського флоту. У мережі є багато відео з місця події.
- Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев'ятеро людей, ще 16, серед яких є російські генерали, отримали поранення.
Читайте також: "Вони пронумеровані". ГУР має список стратегічних об'єктів Росії, які будуть знищені
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі