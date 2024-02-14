Потери России приближаются к 400 000. Еще 1060 человек, "геноцид" техники и артиллерии

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" еще 1060 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 1060 солдат и офицеров, 92 единицы техники, а также 69 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 71 боевом столкновении на фронте, россияне наступают в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Малой Токмачки, Работино и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 398 140 (+1060),

— танков — 6433 (+9),

— боевых бронированных машин — 12 043 (+39),

— артиллерийских систем — 9566 (+66),

— РСЗО — 984 (+3),

— средств ПВО — 671 (+4),

— самолетов — 332,

— вертолетов — 325,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 7371 (+39),

— крылатых ракет — 1882,

— кораблей/катеров — 24,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 12 662 (+39),

— специальной техники — 1523 (+5).

12 февраля оккупанты нанесли удары тремя ракетами С-300 по Селидово – в результате были ранены пожилая женщина и двое ее внуков, повреждены по меньшей мере 15 частных домовладений.

13 февраля российские пропагандистские ресурсы разгоняли информацию о якобы ракетном ударе РФ по скоплению украинских военных и "больших потерях" ВСУ под Селидово в Покровском районе Донецкой области. Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский опроверг заявления оккупантов, отметив, что это – российская информационно-психологическая спецоперация.

Командир 47 ОМБр: Авдеевка не будет окружена, пока у нас есть силы. "Мясных волн" уже нет.

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