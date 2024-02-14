Втрати Росії наближаються до 400 000. Ще 1060 осіб, а також "геноцид" техніки та артилерії
Російська армія втратила 1060 солдатів та офіцерів, 92 одиниці техніки, а також 69 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 71 бойове зіткнення на фронті, росіяни наступають у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Малої Токмачки, Роботиного та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 398 140 (+1060),
- танків – 6433 (+9),
- бойових броньованих машин – 12 043 (+39),
- артилерійських систем – 9566 (+66),
- РСЗВ – 984 (+3),
- засобів ППО – 671 (+4),
- літаків – 332,
- вертольотів – 325,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39),
- крилатих ракет – 1882,
- кораблів/катерів – 24,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 662 (+39),
- спеціальної техніки – 1523 (+5).
- 12 лютого окупанти завдали ударів трьома ракетами С-300 по Селидовому – в результаті було поранено літню жінку та двох її онуків, пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь.
- 13 лютого російські пропагандистські ресурси розганяли інформацію про нібито ракетний удар РФ по скупченню українських військових та "великі втрати" ЗСУ під Селидовим в Покровському районі Донецької області. Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський спростував заяви окупантів, зазначивши, що це – російська інформаційно-психологічна спецоперація.
- Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" уже нема.
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