Втрати Росії наближаються до 400 000. Ще 1060 осіб, а також "геноцид" техніки та артилерії

Збройні Сили України "відмінусували" ще 1060 російських окупантів за добу боїв на фронті

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 1060 солдатів та офіцерів, 92 одиниці техніки, а також 69 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 71 бойове зіткнення на фронті, росіяни наступають у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Малої Токмачки, Роботиного та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 398 140 (+1060),

- танків – 6433 (+9),

- бойових броньованих машин – 12 043 (+39),

- артилерійських систем – 9566 (+66),

- РСЗВ – 984 (+3),

- засобів ППО – 671 (+4),

- літаків – 332,

- вертольотів – 325,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39),

- крилатих ракет – 1882,

- кораблів/катерів – 24,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 662 (+39),

- спеціальної техніки – 1523 (+5).

12 лютого окупанти завдали ударів трьома ракетами С-300 по Селидовому – в результаті було поранено літню жінку та двох її онуків, пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь.

13 лютого російські пропагандистські ресурси розганяли інформацію про нібито ракетний удар РФ по скупченню українських військових та "великі втрати" ЗСУ під Селидовим в Покровському районі Донецької області. Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський спростував заяви окупантів, зазначивши, що це – російська інформаційно-психологічна спецоперація.

Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" уже нема.

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