Потери России резко возросли. ВСУ "отминусовали" более 1000 человек и 63 единицы техники
Российская армия потеряла 1090 солдат и офицеров, 63 единицы техники и 19 артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 84 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Пречистовки, Новопокровки и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 397 080 (+1090),
— танков — 6424 (+8),
— боевых бронированных машин — 12 004 (+27),
— артиллерийских систем — 9500 (+19),
— РСЗО — 981,
— средств ПВО — 667 (+1) ед,
— самолетов — 332,
— вертолетов — 325,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7332 (+30),
— крылатых ракет — 1882,
— кораблей/катеров — 24,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 12 623 (+24),
— специальной техники — 1518 (+4).
- Командир 47 ОМБр: Авдеевка не будет окружена, пока у нас есть силы. "Мясных волн" уже нет.
- По словам генерала Тарнавского, россияне сейчас пытаются перерезать дорогу в Авдеевку.
- Украина привлекла свежие силы к обороне Авдеевки и Новомихайловки.
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