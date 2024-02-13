Потери России резко возросли. ВСУ "отминусовали" более 1000 человек и 63 единицы техники

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" 1090 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 1090 солдат и офицеров, 63 единицы техники и 19 артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 84 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Пречистовки, Новопокровки и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 397 080 (+1090),

— танков — 6424 (+8),

— боевых бронированных машин — 12 004 (+27),

— артиллерийских систем — 9500 (+19),

— РСЗО — 981,

— средств ПВО — 667 (+1) ед,

— самолетов — 332,

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7332 (+30),

— крылатых ракет — 1882,

— кораблей/катеров — 24,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 12 623 (+24),

— специальной техники — 1518 (+4).

Командир 47 ОМБр: Авдеевка не будет окружена, пока у нас есть силы. "Мясных волн" уже нет.

По словам генерала Тарнавского, россияне сейчас пытаются перерезать дорогу в Авдеевку.

Украина привлекла свежие силы к обороне Авдеевки и Новомихайловки.

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