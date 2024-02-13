Втрати Росії різко зросли. ЗСУ "відмінусували" понад 1000 осіб та 63 одиниці техніки
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 1090 солдатів та офіцерів, 63 одиниці техніки та 19 артилерійських систем за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Вранці військові заявляли про 84 бойові зіткнення на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Пречистівки, Новопокровки та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 397 080 (+1090),

- танків – 6424 (+8),

- бойових броньованих машин – 12 004 (+27),

- артилерійських систем – 9500 (+19),

- РСЗВ – 981,

- засобів ППО – 667 (+1) од.

- літаків – 332,

- вертольотів – 325,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7332 (+30),

- крилатих ракет – 1882,

- кораблів/катерів – 24,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 623 (+24),

- спеціальної техніки – 1518 (+4).

  • Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" уже нема.
  • За словами генерала Тарнавського, росіяни зараз намагаються перерізати дорогу до Авдіївки.
  • Україна залучила свіжі сили до оборони Авдіївки та Новомихайлівки.

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