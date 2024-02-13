Втрати Росії різко зросли. ЗСУ "відмінусували" понад 1000 осіб та 63 одиниці техніки

Збройні Сили України "відмінусували" 1090 російських окупантів за добу боїв на фронті

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 1090 солдатів та офіцерів, 63 одиниці техніки та 19 артилерійських систем за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 84 бойові зіткнення на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Пречистівки, Новопокровки та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 397 080 (+1090),

- танків – 6424 (+8),

- бойових броньованих машин – 12 004 (+27),

- артилерійських систем – 9500 (+19),

- РСЗВ – 981,

- засобів ППО – 667 (+1) од.

- літаків – 332,

- вертольотів – 325,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7332 (+30),

- крилатих ракет – 1882,

- кораблів/катерів – 24,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 623 (+24),

- спеціальної техніки – 1518 (+4).

Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" уже нема.

За словами генерала Тарнавського, росіяни зараз намагаються перерізати дорогу до Авдіївки.

Україна залучила свіжі сили до оборони Авдіївки та Новомихайлівки.

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