Потери России резко возросли. ВСУ "отминусовали" полк и огромное количество единиц техники

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" 1000 российских оккупантов за минувшие сутки боев на фронте

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 1000 человек убитыми и ранеными, а также десятки единиц техники и артиллерии за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 66 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Приютного, Вербового, Работино и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 386230 (+1000),

— танков — 6322 (+12),

— боевых бронированных машин — 11773 (+16),

— артиллерийских систем / artillery systems – 9228 (+33) ед.,

— РСЗО — 976 (+2),

— средств ПВО — 663,

— самолетов — 332,

— вертолетов — 324,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 7136 (+36),

— крылатых ракет — 1847 (+1),

— кораблей/катеров — 23,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 12267 (+36),

— специальной техники — 1462 (+10).

Вооруженные Силы Украины круглосуточно возводят линии обороны на фронте, заявил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо.

Российские пропагандисты опубликовали ложную информацию о захвате поселка Табаевка на Купянском направлении.

3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.

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