Потери России резко возросли. ВСУ "отминусовали" полк и огромное количество единиц техники
Российская армия потеряла 1000 человек убитыми и ранеными, а также десятки единиц техники и артиллерии за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 66 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Приютного, Вербового, Работино и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 386230 (+1000),
— танков — 6322 (+12),
— боевых бронированных машин — 11773 (+16),
— артиллерийских систем / artillery systems – 9228 (+33) ед.,
— РСЗО — 976 (+2),
— средств ПВО — 663,
— самолетов — 332,
— вертолетов — 324,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 7136 (+36),
— крылатых ракет — 1847 (+1),
— кораблей/катеров — 23,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 12267 (+36),
— специальной техники — 1462 (+10).
- Вооруженные Силы Украины круглосуточно возводят линии обороны на фронте, заявил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо.
- Российские пропагандисты опубликовали ложную информацию о захвате поселка Табаевка на Купянском направлении.
- 3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.
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