Втрати Росії різко зросли. ЗСУ "відмінусували" полк і величезну кількість одиниць техніки

Збройні Сили України відмінусували 1000 російських окупантів за минулу добу боїв на фронті

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 1000 людей убитими та пораненими, а також десятки одиниць техніки й артилерії за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 66 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Приютного, Вербового, Роботиного та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 386230 (+1000),

- танків – 6322 (+12),

- бойових броньованих машин – 11773 (+16),

- артилерійських систем / artillery systems – 9228 (+33) од.,

- РСЗВ – 976 (+2),

- засобів ППО – 663,

- літаків – 332,

- вертольотів – 324,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7136 (+36),

- крилатих ракет – 1847 (+1),

- кораблів/катерів – 23,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 12267 (+36),

- спеціальної техніки – 1462 (+10).

Збройні Сили України цілодобово будують лінії оборони на фронті, заявив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо.

Російські пропагандисти опублікували неправдиву інформацію про захоплення селища Табаївка на Куп'янському напрямі.

3 січня 2024 року командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська і Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.

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