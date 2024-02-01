Втрати Росії різко зросли. ЗСУ "відмінусували" полк і величезну кількість одиниць техніки
Російська армія втратила 1000 людей убитими та пораненими, а також десятки одиниць техніки й артилерії за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 66 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Приютного, Вербового, Роботиного та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 386230 (+1000),
- танків – 6322 (+12),
- бойових броньованих машин – 11773 (+16),
- артилерійських систем / artillery systems – 9228 (+33) од.,
- РСЗВ – 976 (+2),
- засобів ППО – 663,
- літаків – 332,
- вертольотів – 324,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7136 (+36),
- крилатих ракет – 1847 (+1),
- кораблів/катерів – 23,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12267 (+36),
- спеціальної техніки – 1462 (+10).
- Збройні Сили України цілодобово будують лінії оборони на фронті, заявив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо.
- Російські пропагандисти опублікували неправдиву інформацію про захоплення селища Табаївка на Куп'янському напрямі.
- 3 січня 2024 року командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська і Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.
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