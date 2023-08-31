Потери России составили 610 человек, более 20 бронемашин и 30 единиц артиллерии – Генштаб
31.08.2023, 08:35
Фото - Генеральный штаб ВСУ
Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 610 российских оккупантов, 13 танков, восемь БМП и 31 артиллерийскую систему армии РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Ориентировочные потери россиян с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, по данным Генштаба, составили:
— личного состава — 263 020 (+610),
— личного состава — 263 020 (+610),
— танков — 4436 (+13),
— боевых бронированных машин — 8604 (+8),
— артиллерийских систем — 5507 (+31),
— РСЗО — 734 (+1),
— средств ПВО — 500 (+0),
— самолетов — 315 (+0),
— вертолетов — 316 (+0),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4417 (+22),
— крылатых ракет — 1445 (+26),
— кораблей/катеров — 18 (+0),
— автомобильной техники и автоцистерн — 7976 (+23),
— специальной техники — 830 (+5).
- 30 августа командующий Сухопутными войсками Сырский сообщил, что российские оккупанты наступают в направлении Купянска и Лимана, заводят новые части с территории РФ.
- Генсек НАТО Столтенберг заявил, что украинцы оттесняют россиян в наступлении и могут пройти через некоторые укрепленные оккупантами территории.
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