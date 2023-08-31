UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Потери России составили 610 человек, более 20 бронемашин и 30 единиц артиллерии – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 08:35
Потери России составили 610 человек, более 20 бронемашин и 30 единиц артиллерии – Генштаб - Фото
Фото - Генеральный штаб ВСУ

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 610 российских оккупантов, 13 танков, восемь БМП и 31 артиллерийскую систему армии РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Ориентировочные потери россиян с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, по данным Генштаба, составили:

— личного состава — 263 020 (+610),
— танков — 4436 (+13),
— боевых бронированных машин — 8604 (+8),
— артиллерийских систем — 5507 (+31),
— РСЗО — 734 (+1),
— средств ПВО — 500 (+0),
— самолетов — 315 (+0),
— вертолетов — 316 (+0),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4417 (+22),
— крылатых ракет — 1445 (+26),
— кораблей/катеров — 18 (+0),
— автомобильной техники и автоцистерн — 7976 (+23),
— специальной техники — 830 (+5).

Ориентировочные боевые потери РФ на 31 августа 2023 гоад (Инфографика – Генштаб ВСУ)

  • 30 августа командующий Сухопутными войсками Сырский сообщил, что российские оккупанты наступают в направлении Купянска и Лимана, заводят новые части с территории РФ.
  • Генсек НАТО Столтенберг заявил, что украинцы оттесняют россиян в наступлении и могут пройти через некоторые укрепленные оккупантами территории.

Читайте также: Оккупанты безуспешно наступали на трех направлениях, более 40 боестолкновений – карта

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнагенштабпотери России
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 