Втрати Росії становлять 610 осіб, понад 20 бронемашин та 30 одиниць артилерії – Генштаб

Сили оборони України минулої доби знищили 610 російських окупантів, 13 танків, вісім БМП і 31 артилерійську систему армії РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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- особового складу – 263 020 (+610),

– танків – 4436 (+13),

– Бойових броньованих машин – 8604 (+8),

– артилерійських систем – 5507 (+31),

– РСЗВ – 734 (+1),

– засобів ППО – 500 (+0),

– літаків – 315 (+0),

– вертольотів – 316 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4417 (+22),

– крилатих ракет – 1445 (+26),

– кораблів/катерів – 18 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн – 7976 (+23),

– спеціальної техніки – 830 (+5).

30 серпня командувач Сухопутних військ Сирський повідомив, що російські окупанти наступають у напрямку Куп'янська і Лимана, заводять нові частини з території РФ.

Генсек НАТО Столтенберг заявив, що українці відтісняють росіян у наступі й можуть пройти через деякі укріплені окупантами території.

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