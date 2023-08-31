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Втрати Росії становлять 610 осіб, понад 20 бронемашин та 30 одиниць артилерії – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
31.08.2023, 08:35
Втрати Росії становлять 610 осіб, понад 20 бронемашин та 30 одиниць артилерії – Генштаб - Фото
Фото - Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони України минулої доби знищили 610 російських окупантів, 13 танків, вісім БМП і 31 артилерійську систему армії РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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- особового складу – 263 020 (+610),
– танків – 4436 (+13),
– Бойових броньованих машин – 8604 (+8),
– артилерійських систем – 5507 (+31),
– РСЗВ – 734 (+1),
–  засобів ППО – 500 (+0),
– літаків – 315 (+0),
– вертольотів – 316 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4417 (+22),
– крилатих ракет – 1445 (+26),
– кораблів/катерів – 18 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн – 7976 (+23),
– спеціальної техніки – 830 (+5).

Ориентировочные боевые потери РФ на 31 августа 2023 гоад (Инфографика – Генштаб ВСУ)

  • 30 серпня командувач Сухопутних військ Сирський повідомив, що російські окупанти наступають у напрямку Куп'янська і Лимана, заводять нові частини з території РФ.
  • Генсек НАТО Столтенберг заявив, що українці відтісняють росіян у наступі й можуть пройти через деякі укріплені окупантами території.

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Сергій Бережний
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війнаГенштабвтрати росії
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