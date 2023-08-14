Потери России. Уничтожено 530 оккупантов, 27 артсистем и 27 единиц бронетехники

В сутки Силы обороны ликвидировали 530 российских захватчиков, уничтожили 27 артиллерийских систем, 27 единиц бронетехники и два средства противовоздушной обороны оккупантов. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

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Общие боевые потери оккупантов на 14 августа ориентировочно составили:



‒ личного состава ‒ около 254 380 (+530) человек ликвидировано;



‒ танков ‒ 4306 (+8);



‒ боевых бронированных машин ‒ 8354 (+19);



‒ артиллерийских систем – 5099 (+27);



‒ РСЗО – 714 (+1);



‒ средства ПВО ‒ 479 (+2);



‒ самолетов – 315 (+0);



‒ вертолетов – 313 (+0);



‒ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4213 (+9);



‒ крылатые ракеты ‒ 1379 (+0);



‒ корабли /катера ‒ 18 (+0);



‒ автомобильной техники и автоцистерн – 7562 (+19);



‒ специальная техника ‒ 766 (+6).





На протяжении ночи 14 августа российские захватчики трижды атаковали Одессу и область ракетами "Калибр" и драми-камикадзе Shahed-136. Противовоздушная оборона отразила все атаки. В результате сбития ракет обломки повредили здания в Одессе, есть пострадавшие, вспыхнули пожары.

В Воздушных силах сообщили, что утром ВСУ уничтожили вертолет оккупантов на Бахмутском направлении.

14 августа в Генштабе сообщили, что оккупанты пытались вернуть утраченное положение в районе Старомайорского и Роботиного, успеха не имели.

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