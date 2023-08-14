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Потери России. Уничтожено 530 оккупантов, 27 артсистем и 27 единиц бронетехники

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 08:21
Потери России. Уничтожено 530 оккупантов, 27 артсистем и 27 единиц бронетехники - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В сутки Силы обороны ликвидировали 530 российских захватчиков, уничтожили 27 артиллерийских систем, 27 единиц бронетехники и два средства противовоздушной обороны оккупантов. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери оккупантов на 14 августа ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 254 380 (+530) человек ликвидировано;

танков ‒ 4306 (+8);

боевых бронированных машин ‒ 8354 (+19);

артиллерийских систем – 5099 (+27);

РСЗО – 714 (+1);

средства ПВО ‒ 479 (+2);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 313 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4213 (+9);

крылатые ракеты ‒ 1379 (+0);

корабли /катера ‒ 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 7562 (+19);

специальная техника ‒ 766 (+6).

Фото: Генштаб ВСУ

  • На протяжении ночи 14 августа российские захватчики трижды атаковали Одессу и область ракетами "Калибр" и драми-камикадзе Shahed-136. Противовоздушная оборона отразила все атаки. В результате сбития ракет обломки повредили здания в Одессе, есть пострадавшие, вспыхнули пожары.
  • В Воздушных силах сообщили, что утром ВСУ уничтожили вертолет оккупантов на Бахмутском направлении.
  • 14 августа в Генштабе сообщили, что оккупанты пытались вернуть утраченное положение в районе Старомайорского и Роботиного, успеха не имели.

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Артём Джерипа
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