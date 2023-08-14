Втрати Росії. Знищено 530 окупантів, 27 артсистем та 27 одиниць бронетехніки

За добу Сили оборони ліквідували 530 російських загарбників, знищили 27 артилерійських систем, 27 одиниць бронетехніки та два засоби протиповітряної оборони окупантів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати окупантів на 14 серпня орієнтовно склали:



‒ особового складу ‒ близько 254 380 (+530) осіб ліквідовано;



‒ танків ‒ 4306 (+8);



‒ бойових броньованих машин ‒ 8354 (+19);



‒ артилерійських систем – 5099 (+27);



‒ РСЗВ – 714 (+1);



‒ засоби ППО ‒ 479 (+2);



‒ літаків – 315 (+0);



‒ гелікоптерів – 313 (+0);



‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4213 (+9);



‒ крилаті ракети ‒ 1379 (+0);



‒ кораблі /катери ‒ 18 (+0);



‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7562 (+19);



‒ спеціальна техніка ‒ 766 (+6).





Впродовж ночі 14 серпня російські загарбники тричі атакували Одесу та область ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136. Протиповітряна оборона відбила всі атаки. Унаслідок збиття ракет уламки пошкодили будівлі в Одесі, є постраждалі, спалахнули пожежі.

У Повітряних силах повідомили, що вранці ЗСУ знищили гелікоптер окупантів на Бахмутському напрямку.

14 серпня у Генштабі повідомили, що окупанти намагались повернути втрачене положення у районі Старомайорського та Роботиного, успіху не мали.

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