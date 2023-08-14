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Втрати Росії. Знищено 530 окупантів, 27 артсистем та 27 одиниць бронетехніки

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 08:21
Втрати Росії. Знищено 530 окупантів, 27 артсистем та 27 одиниць бронетехніки - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу Сили оборони ліквідували 530 російських загарбників, знищили 27 артилерійських систем, 27 одиниць бронетехніки та два засоби протиповітряної оборони окупантів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів на 14 серпня орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 254 380 (+530) осіб ліквідовано;

‒ танків ‒ 4306 (+8);

‒ бойових броньованих машин ‒ 8354 (+19);

‒ артилерійських систем – 5099 (+27);

‒ РСЗВ – 714 (+1);

‒ засоби ППО ‒ 479 (+2);

‒ літаків – 315 (+0);

‒ гелікоптерів – 313 (+0);

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4213 (+9);

‒ крилаті ракети ‒ 1379 (+0);

‒ кораблі /катери ‒ 18 (+0);

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7562 (+19);

‒ спеціальна техніка ‒ 766 (+6).

Фото: Генштаб ЗСУ

  • Впродовж ночі 14 серпня російські загарбники тричі атакували Одесу та область ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136. Протиповітряна оборона відбила всі атаки. Унаслідок збиття ракет уламки пошкодили будівлі в Одесі, є постраждалі, спалахнули пожежі.
  • У Повітряних силах повідомили, що вранці ЗСУ знищили гелікоптер окупантів на Бахмутському напрямку.
  • 14 серпня у Генштабі повідомили, що окупанти намагались повернути втрачене положення у районі Старомайорського та Роботиного, успіху не мали.

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Артем Джеріпа
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