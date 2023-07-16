Потери России: ВСУ ликвидировали 500 оккупантов, 18 единиц артиллерии и пять танков
16.07.2023, 08:18
Фото: Офис президента
Армия России 15 июля лишилась в Украине 500 военных, пяти танков, 18 единиц артиллерии. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 238 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты лишились:
→ личного состава – около 237 680 (+500) человек ликвидировано;
→ танков – 4107 (+5);
→ боевых бронированных машин – 8026 (+7);
→ артиллерийских систем – 4481 (+18);
→ РСЗО – 681 (+1);
→ средств ПВО – 425 (+0);
→ самолетов – 315 (0);
→ вертолетов – 310 (+2);
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 3820 (+13);
→ крылатых ракет – 1273 (0);
→ кораблей/катеров – 18 (0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 7044 (+8);
→ спецтехники – 666 (+2).
- 14 июля командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что наступление Вооруженных Сил Украины на юге идет "не так, как хотелось бы".
- 15 июля New York Times заявил, что Вооруженные Силы Украины изменили тактику, потеряв много техники в начале контрнаступления.
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