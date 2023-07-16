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Потери России: ВСУ ликвидировали 500 оккупантов, 18 единиц артиллерии и пять танков

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 08:18
Потери России: ВСУ ликвидировали 500 оккупантов, 18 единиц артиллерии и пять танков - Фото
Фото: Офис президента

Армия России 15 июля лишилась в Украине 500 военных, пяти танков, 18 единиц артиллерии. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 238 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты лишились:

→ личного состава – около 237 680 (+500) человек ликвидировано;
→ танков – 4107 (+5);
→ боевых бронированных машин – 8026 (+7);
→ артиллерийских систем – 4481 (+18);
→ РСЗО – 681 (+1);
→ средств ПВО – 425 (+0);
→ самолетов – 315 (0);
→ вертолетов – 310 (+2);
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 3820 (+13);
→ крылатых ракет – 1273 (0);
→ кораблей/катеров – 18 (0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 7044 (+8);
→ спецтехники – 666 (+2).

Потери России: ВСУ ликвидировали 500 оккупантов, 18 единиц артиллерии и пять танков
Андрей Водяный
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войнапотеригенштаб
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