Потери России: ВСУ ликвидировали 500 оккупантов, 18 единиц артиллерии и пять танков

Армия России 15 июля лишилась в Украине 500 военных, пяти танков, 18 единиц артиллерии. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 238 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты лишились:

→ личного состава – около 237 680 (+500) человек ликвидировано;

→ танков – 4107 (+5);

→ боевых бронированных машин – 8026 (+7);

→ артиллерийских систем – 4481 (+18);

→ РСЗО – 681 (+1);

→ средств ПВО – 425 (+0);

→ самолетов – 315 (0);

→ вертолетов – 310 (+2);

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 3820 (+13);

→ крылатых ракет – 1273 (0);

→ кораблей/катеров – 18 (0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 7044 (+8);

→ спецтехники – 666 (+2).

14 июля командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что наступление Вооруженных Сил Украины на юге идет "не так, как хотелось бы".

15 июля New York Times заявил, что Вооруженные Силы Украины изменили тактику, потеряв много техники в начале контрнаступления.

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