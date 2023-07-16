Втрати Росії: ЗСУ ліквідували 500 окупантів, 18 одиниць артилерії та п'ять танків

Армія Росії протягом 15 липня втратила в Україні 500 військових, п'ять танків, 18 одиниць артилерії. З початку повномасштабної війни в Україні знищено майже 238 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 237 680 (+500) осіб ліквідовано;

→ танків – 4107 (+5);

→ бойових броньованих машин – 8026 (+7);

→ артилерійських систем – 4481 (+18);

→ РСЗВ – 681 (+1);

→ засобів ППО – 425 (+0);

→ літаків – 315 (0);

→ гелікоптерів – 310 (+2);

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3820 (+13);

→ крилатих ракет – 1273 (0);

→ кораблів/катерів – 18 (0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 7044 (+8);

→ спецтехніки – 666 (+2).

14 липня командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що наступ Збройних Сил України на півдні йде "не так, як хотілося б".

15 липня New York Times заявив, що Збройні Сили України змінили тактику, втративши багато техніки на початку контрнаступу.

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