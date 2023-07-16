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Втрати Росії: ЗСУ ліквідували 500 окупантів, 18 одиниць артилерії та п'ять танків

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 08:18
Втрати Росії: ЗСУ ліквідували 500 окупантів, 18 одиниць артилерії та п'ять танків - Фото
Фото: Офіс президента

Армія Росії протягом 15 липня втратила в Україні 500 військових, п'ять танків, 18 одиниць артилерії. З початку повномасштабної війни в Україні знищено майже 238 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 237 680 (+500) осіб ліквідовано;
→ танків – 4107 (+5);
→ бойових броньованих машин – 8026 (+7);
→ артилерійських систем – 4481 (+18);
→ РСЗВ – 681 (+1);
→ засобів ППО – 425 (+0);
→ літаків – 315 (0);
→ гелікоптерів – 310 (+2);
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3820 (+13);
→ крилатих ракет – 1273 (0);
→ кораблів/катерів – 18 (0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 7044 (+8);
→ спецтехніки – 666 (+2).

Втрати Росії: ЗСУ ліквідували 500 окупантів, 18 одиниць артилерії та п'ять танків
Андрій Водяний
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