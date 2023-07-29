Потери России: ВСУ уничтожили 390 оккупантов, сожгли 15 единиц техники и 11 артсистем

Вооруженные Силы Украины уничтожили 390 российских оккупантов, сожгли 15 единиц техники и 11 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что россияне наступают в районе Кременной и Марьинки, а ВСУ продвигаются в направлении Мелитополя и Бердянска. За сутки на фронте произошло 27 боевых столкновений.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 245 220 (+390),

— танков — 4191 (+1),

— боевых бронированных машин — 8167 (+6),

— артиллерийских систем — 4786 (+11),

— РСЗО — 698,

— средств ПВО — 458,

— самолетов — 315,

— вертолетов — 311,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 4007,

— крылатых ракет — 1347,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 7247 (+7),

— специальной техники — 710 (+1).

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