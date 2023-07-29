Потери России: ВСУ уничтожили 390 оккупантов, сожгли 15 единиц техники и 11 артсистем
Вооруженные Силы Украины уничтожили 390 российских оккупантов, сожгли 15 единиц техники и 11 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что россияне наступают в районе Кременной и Марьинки, а ВСУ продвигаются в направлении Мелитополя и Бердянска. За сутки на фронте произошло 27 боевых столкновений.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 245 220 (+390),
— танков — 4191 (+1),
— боевых бронированных машин — 8167 (+6),
— артиллерийских систем — 4786 (+11),
— РСЗО — 698,
— средств ПВО — 458,
— самолетов — 315,
— вертолетов — 311,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 4007,
— крылатых ракет — 1347,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 7247 (+7),
— специальной техники — 710 (+1).
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время наступления каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала", несмотря на то, что оно идет "медленнее", чем ожидалось.
- Глава Пентагона убежден: У ВСУ достаточно возможностей для продолжения контрнаступления.
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