Втрати Росії: ЗСУ знищили 390 окупантів, спалили 15 одиниць техніки та 11 артсистем
Збройні Сили України знищили 390 російських окупантів, спалили 15 одиниць техніки та 11 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районі Кремінної та Мар'їнки, а ЗСУ просуваються у напрямку Мелітополя та Бердянська. За добу на фронті сталося 27 бойових зіткнень.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
— особового складу — 245 220 (+390),
— танків — 4191 (+1),
— бойових броньованих машин — 8167 (+6),
— артилерійських систем — 4786 (+11),
— РСЗВ — 698,
— засобів ППО — 458,
— літаків — 315,
— вертольотів — 311,
— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4007,
— крилатих ракет — 1347,
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 7247 (+7),
— спеціальної техніки — 710 (+1).
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час наступу кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- Американський генерал Міллі заявляв, що наступ ЗСУ "далекий від провалу", попри те, що він відбувається "повільніше", ніж очікувалося.
- Глава Пентагону переконаний: ЗСУ мають достатньо можливостей для продовження контрнаступу.
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