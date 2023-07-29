Втрати Росії: ЗСУ знищили 390 окупантів, спалили 15 одиниць техніки та 11 артсистем

Збройні Сили України знищили 390 російських окупантів, спалили 15 одиниць техніки та 11 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районі Кремінної та Мар'їнки, а ЗСУ просуваються у напрямку Мелітополя та Бердянська. За добу на фронті сталося 27 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 245 220 (+390),

— танків — 4191 (+1),

— бойових броньованих машин — 8167 (+6),

— артилерійських систем — 4786 (+11),

— РСЗВ — 698,

— засобів ППО — 458,

— літаків — 315,

— вертольотів — 311,

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4007,

— крилатих ракет — 1347,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7247 (+7),

— спеціальної техніки — 710 (+1).

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