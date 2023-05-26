Потери России: ВСУ уничтожили 460 оккупантов. Продолжается "артоцид" — 25 орудий за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 460 российских оккупантов и 25 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что россияне продолжают атаковать Бахмут, Авдеевку, Марьинку, Белогоровку и район Купянска.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 205720 (+460),
— танков — 3796 (+1),
— боевых бронированных машин — 7435 (+3),
— артиллерийских систем — 3384 (+25),
— РСЗО — 570,
— средств ПВО — 328 (+1),
— самолетов — 310 (+1),
— вертолетов — 296,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2910 (+3),
— крылатых ракет — 1015,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6161 (+13),
— специальной техники — 446 (+2).
- В Бахмуте оккупанты осуществляют зачистку в захваченных районах.
- Днем 25 мая спикер Восточной группировки войск Череватый в комментарии LIGA.net пока не подтвердил вывод Вагнера из Бахмута.
- 21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.
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