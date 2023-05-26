Втрати Росії: ЗСУ знищили ще 460 окупантів. Продовжується "артоцид" — 25 гармат за добу
Збройні Сили України знищили 460 російських окупантів та 25 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що росіяни продовжують атакувати Бахмут, Авдіївку, Мар'їнку, Білогорівку та район Куп'янська.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
— особового складу — 205720 (+460),
— танків — 3796 (+1),
— бойових броньованих машин — 7435 (+3),
— артилерійських систем — 3384 (+25),
— РСЗВ — 570,
— засобів ППО — 328 (+1),
— літаків — 310 (+1),
— вертольотів — 296,
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2910 (+3),
— крилатих ракет — 1015,
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 6161 (+13),
— спеціальної техніки — 446 (+2).
- У Бахмуті окупанти здійснюють зачистку у захоплених районах.
- Вдень 25 травня спікер Східного угруповання військ Череватий у коментарі LIGA.net поки не підтвердив виведення Вагнера з Бахмута.
- 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.
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