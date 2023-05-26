Втрати Росії: ЗСУ знищили ще 460 окупантів. Продовжується "артоцид" — 25 гармат за добу

Збройні Сили України знищили 460 російських окупантів та 25 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що росіяни продовжують атакувати Бахмут, Авдіївку, Мар'їнку, Білогорівку та район Куп'янська.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 205720 (+460),

— танків — 3796 (+1),

— бойових броньованих машин — 7435 (+3),

— артилерійських систем — 3384 (+25),

— РСЗВ — 570,

— засобів ППО — 328 (+1),

— літаків — 310 (+1),

— вертольотів — 296,

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2910 (+3),

— крилатих ракет — 1015,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6161 (+13),

— спеціальної техніки — 446 (+2).

У Бахмуті окупанти здійснюють зачистку у захоплених районах.

Вдень 25 травня спікер Східного угруповання військ Череватий у коментарі LIGA.net поки не підтвердив виведення Вагнера з Бахмута.

поки не підтвердив виведення Вагнера з Бахмута. 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.

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