Потери России: ВСУ уничтожили 480 оккупантов, сожгли десятки единиц техники и артиллерии
Вооруженные Силы Украины уничтожили 480 российских оккупантов, сожгли десятки единиц техники и артиллерии за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что захватчики наступают в районах Авдеевки и Марьинки, на фронте произошло более 30 боевых столкновений. Силы обороны наступают на Мелитопольском направлении.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 258 820 (+480),
— танков — 4373 (+11),
— боевых бронированных машин — 8488 (+12),
— артиллерийских систем — 5318 (+23),
— РСЗО — 722 (+1),
— средств ПВО — 491,
— самолетов — 315,
— вертолетов — 316,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4324 (+12),
— крылатых ракет — 1406,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 7745 (+23),
— специальной техники — 800 (+3).
- Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
- Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
- В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
- Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".
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