Потери России: ВСУ уничтожили 480 оккупантов, сожгли десятки единиц техники и артиллерии

Вооруженные Силы Украины уничтожили 480 российских оккупантов, сожгли десятки единиц техники и артиллерии за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что захватчики наступают в районах Авдеевки и Марьинки, на фронте произошло более 30 боевых столкновений. Силы обороны наступают на Мелитопольском направлении.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 258 820 (+480),

— танков — 4373 (+11),

— боевых бронированных машин — 8488 (+12),

— артиллерийских систем — 5318 (+23),

— РСЗО — 722 (+1),

— средств ПВО — 491,

— самолетов — 315,

— вертолетов — 316,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4324 (+12),

— крылатых ракет — 1406,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 7745 (+23),

— специальной техники — 800 (+3).

Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.

Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.

В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.

Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".

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