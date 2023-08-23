Втрати Росії: ЗСУ знищили 480 окупантів, спалили десятки одиниць техніки та артилерії

Збройні Сили України знищили 480 російських окупантів, спалили десятки одиниць техніки та артилерії минулої доби. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що загарбники наступають у районах Авдіївки та Мар'їнки, на фронті сталося понад 30 бойових зіткнень. Сили оборони наступають на Мелітопольському напрямку.

Загальні втрати ворога за час великої війни склали:

— особового складу — 258 820 (+480),

— танків — 4373 (+11),

— бойових броньованих машин — 8488 (+12),

— артилерійських систем — 5318 (+23),

— РСЗВ — 722 (+1),

— засобів ППО — 491,

— літаків — 315,

— вертольотів — 316,

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4324 (+12),

— крилатих ракет — 1406,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7745 (+23),

— спеціальної техніки — 800 (+3).

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".

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