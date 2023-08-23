Втрати Росії: ЗСУ знищили 480 окупантів, спалили десятки одиниць техніки та артилерії
Збройні Сили України знищили 480 російських окупантів, спалили десятки одиниць техніки та артилерії минулої доби. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що загарбники наступають у районах Авдіївки та Мар'їнки, на фронті сталося понад 30 бойових зіткнень. Сили оборони наступають на Мелітопольському напрямку.
Загальні втрати ворога за час великої війни склали:
— особового складу — 258 820 (+480),
— танків — 4373 (+11),
— бойових броньованих машин — 8488 (+12),
— артилерійських систем — 5318 (+23),
— РСЗВ — 722 (+1),
— засобів ППО — 491,
— літаків — 315,
— вертольотів — 316,
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4324 (+12),
— крилатих ракет — 1406,
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 7745 (+23),
— спеціальної техніки — 800 (+3).
- Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
- Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
- У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
- Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".
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