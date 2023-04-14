Потери России: ВСУ уничтожили 500 оккупантов, сожгли 24 единицы техники и семь артсистем
14.04.2023, 08:19
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины уничтожили 500 российских оккупантов, сожгли 24 единицы техники и семь артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Утром военные заявляли, что россияне штурмуют Бахмут и Марьинку, а ВСУ отбили 49 атак на Донбассе за сутки.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 181 090 (+500),
— танков — 3650 (+4),
— боевых бронированных машин — 7069 (+16),
— артиллерийских систем — 2784 (+7),
— РСЗО — 535,
— средств ПВО — 283,
— самолетов — 307,
— вертолетов — 293,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2339,
— крылатых ракет — 911,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5640 (+3),
— специальной техники — 321 (+1).
В районе Бахмута за две недели российские оккупанты потеряли более 4500 человек убитыми и ранеными, сообщили ранее в Генштабе. Россияне продолжают наступать в центре города, а также на Ивановское и Богдановку, чтобы окружить город с севера и юга.
- Генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
- Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
- Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.
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