Потери России: ВСУ уничтожили 500 оккупантов, сожгли 24 единицы техники и семь артсистем

В районе Бахмута за две недели российские оккупанты потеряли более 4500 человек убитыми и ранеными, сообщили ранее в Генштабе. Россияне продолжают наступать в центре города, а также на Ивановское и Богдановку, чтобы окружить город с севера и юга.