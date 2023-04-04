Потери России: ВСУ уничтожили 530 оккупантов, сожгли восемь танков и 15 единиц техники

Вооруженные Силы Украины уничтожили 530 российских оккупантов, сожгли восемь танков и 15 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что наиболее ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку, а ВСУ отбили 69 атак за сутки.

Общие потери врага за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 175690 (+530),



— танков — 3627 (+8),



— боевых бронированных машин — 6999 (+6),



— артиллерийских систем — 2697 (+3),



— РСЗО — 528 (+1),



— средства ПВО — 280,



— самолетов — 306,



— вертолетов — 291,



— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2277 (+15),



— крылатые ракеты — 911,



— корабли/катера — 18,



— автомобильной техники и автоцистерн — 5562 (+9),



— специальная техника — 298.

Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

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Дмитро Гриниченко

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