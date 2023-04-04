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Потери России: ВСУ уничтожили 530 оккупантов, сожгли восемь танков и 15 единиц техники

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 08:09
Потери России: ВСУ уничтожили 530 оккупантов, сожгли восемь танков и 15 единиц техники - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 530 российских оккупантов, сожгли восемь танков и 15 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что наиболее ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку, а ВСУ отбили 69 атак за сутки.

Общие потери врага за время полномасштабного вторжения составили: 

— личного состава — 175690 (+530),

— танков — 3627 (+8), 

— боевых бронированных машин — 6999 (+6),

— артиллерийских систем — 2697 (+3),

— РСЗО — 528 (+1),

— средства ПВО — 280,

— самолетов — 306,

— вертолетов — 291,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2277 (+15),

— крылатые ракеты — 911,

— корабли/катера — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5562 (+9),

— специальная техника — 298.

Читайте также: ВСУ: Россия очень далека от захвата Бахмута. Пригожин поднял флаг над каким-то сортиром

Дмитро Гриниченко
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