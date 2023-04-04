Потери России: ВСУ уничтожили 530 оккупантов, сожгли восемь танков и 15 единиц техники
Вооруженные Силы Украины уничтожили 530 российских оккупантов, сожгли восемь танков и 15 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что наиболее ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку, а ВСУ отбили 69 атак за сутки.
Общие потери врага за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 175690 (+530),
— танков — 3627 (+8),
— боевых бронированных машин — 6999 (+6),
— артиллерийских систем — 2697 (+3),
— РСЗО — 528 (+1),
— средства ПВО — 280,
— самолетов — 306,
— вертолетов — 291,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2277 (+15),
— крылатые ракеты — 911,
— корабли/катера — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5562 (+9),
— специальная техника — 298.
- Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.
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